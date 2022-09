Santé : La Chine approuve un vaccin anti-Covid inhalable, une première

Sans nécessité d'être injecté et plus facile à stocker, le vaccin sera administré par voie nasale, via un pulvérisateur. «L'approbation aura un impact positif sur les performances de l'entreprise si le vaccin est ensuite acheté et utilisé par les agences gouvernementales correspondantes», selon le communiqué.