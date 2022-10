Enquête en cours : La Chine aurait ouvert des postes de police illégaux aux Pays-Bas

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré mercredi qu'il enquêtait sur des informations selon lesquelles la Chine aurait mis en place deux «postes de police illégaux» aux Pays-Bas pour surveiller des dissidents. «Les ministres de la Justice et de la Sécurité et des Affaires étrangères ont pris note du rapport de l'ONG Safeguard Defenders et en prennent le contenu au sérieux», a déclaré auprès de l'AFP Maxime Hovenkamp, porte-parole du ministère.