Censure : La Chine change la fin des «Minions 2»

Qu'est-ce qui est petit, bête, jaune et... promeut l'Etat de droit? Un Minion. En tout cas, selon la version spécialement modifiée pour la Chine du nouveau film de la franchise, qui fait triompher la morale.

«Les Minions 2: Il était une fois Gru» est sorti le 19 août dans les salles chinoises. Il s'agit du cinquième opus de la série «Moi, moche et méchant». Cette préquelle relate la jeunesse de Gru, le super-méchant de la franchise. Mais au contraire des autres versions internationales, celle pour la Chine continentale propose une conclusion alternative. Les séquences du film d'animation ne sont pas modifiées, mais une série d'images fixes et de commentaires ont été insérés à la fin. Dans le film original, le mentor de Gru, Will Karnage, auteur d'une tentative de vol, échappe à la justice après avoir simulé sa mort.