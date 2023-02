Espionnage? : La Chine confirme qu'elle a aussi un ballon qui survole l'Amérique latine

La Chine a confirmé, lundi, l'origine chinoise du ballon survolant actuellement l'Amérique latine, les États-Unis étant eux mobilisés pour récupérer les débris d'un engin similaire qu'ils ont abattu durant le week-end dans leur espace aérien. Lundi, la diplomatie chinoise a confirmé qu'un deuxième ballon, repéré ces derniers jours au-dessus de l'Amérique latine, provenait bien de Chine. «Il est de nature civile et utilisé pour des essais en vol», a indiqué lundi lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Sous l'effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manœuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré dans le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes». Le ministère américain de la Défense avait indiqué vendredi avoir repéré un deuxième «ballon de surveillance chinois», au-dessus de l'Amérique latine cette fois.