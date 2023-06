Etats-Unis: La Chine en procès à New York pour avoir fait la chasse aux opposants

Jusqu'à 10 ans de prison

La justice fédérale a inculpé plusieurs ressortissants chinois depuis 2020 et trois d’entre eux, Michael McMahon, un ancien officier de la police de New York en retraite, Yong Zhu de l’arrondissement du Queens et Congying Zhen de Brooklyn vont être jugés pendant deux à trois semaines et encourent jusqu’à dix ans de prison.