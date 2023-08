La Chine entre en déflation, pour la première fois depuis 2021

L'indice des prix à la consommation, en Chine, est passé en territoire négatif le mois dernier pour la première fois en plus de deux ans, plombé par une consommation intérieure atone qui complique la reprise économique. Cet indice, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en juillet en baisse de 0,3% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Après une inflation nulle un mois plus tôt, des analystes sondés par l'agence Bloomberg avaient anticipé ce repli des prix mais d'une ampleur plus prononcée (-0,4%). La déflation est l'opposé de l'inflation, c'est-à-dire la baisse des prix des biens et services.