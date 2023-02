La Chine et les Etats-Unis, deux géants à cran

Ballon espion : La Chine et les États-Unis, deux géants à cran

Tout sourire, les dirigeants des deux premières puissances mondiales avaient pourtant juré vouloir encadrer leur rivalité stratégique pour prévenir un conflit militaire, lors de leur premier sommet en face-à-face depuis l’arrivée de Biden à la Maison-Blanche. La crise du ballon illustre la difficulté de la tâche, et la précarité des relations sino-américaines, les plus tendues depuis les années 60, attisant le spectre d’un conflit chaud, dans cette nouvelle guerre froide assumée.

L’annulation abrupte de la visite du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, prévue ce lundi à Pékin, brise la dynamique positive lancée, au grand soulagement alors des chancelleries et salles de marché, sur l’île indonésienne. «Les relations étaient déjà trop fragiles pour encaisser le moindre revers. Désormais, décrocher une amélioration durable tient presque du miracle», juge Shi Yinhong, professeur à la Peking University, l’un des analystes les plus chevronnés dans la capitale chinoise. Blinken, qui devait rencontrer Xi Jinping ce lundi, pour sa première visite à Pékin, a seulement «reporté» son voyage, mais l’atmosphère n’est plus aux palabres.