Pandémie : La Chine impose un confinement strict dans le Nord-Est

Le pays, qui a enregistré samedi ses deux premiers morts du Covid depuis plus d’un an, a annoncé dimanche un durcissement des mesures sanitaires pour enrayer la flambée de l’épidémie.

Le pays asiatique a fait état dimanche de 4053 nouveaux cas de Covid. Les deux-tiers ont été recensés au Jilin, province frontalière de la Corée du Nord et de la Russie.

Pour enrayer la propagation du virus, la ville éponyme de Jilin va imposer un strict confinement à ses quelque 4,5 millions d’habitants, a annoncé la mairie. À compter de lundi minuit (dimanche 17 h, heure luxembourgeoise) et pour une durée de trois jours, les habitants de la métropole ne pourront pas quitter leur domicile ou leur résidence.

Les transports publics pourront pleinement reprendre à compter de lundi, ainsi que les administrations et une partie de l’activité économique, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires locales. Les commerces non essentiels resteront cependant fermés et le quartier d’affaires de Futian restera soumis à de strictes mesures anti-Covid.