Renforcement militaire : La Chine met à l'eau son troisième porte-avions

La Chine a officiellement lancé vendredi son troisième porte-avions, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la mise à l'eau du bâtiment dans un chantier naval de Shanghai.

Le navire est le deuxième porte-avions à être entièrement fabriqué par la Chine et est bien plus avancé technologiquement que ses prédécesseurs. Il ne sera remis aux forces navales qu'à l'issue de plusieurs tests en mer. L'agence Chine nouvelle n'a pas précisé la date prévue pour l'entrée en service du bâtiment. Mais elle ne sera pas immédiate et devrait intervenir ces prochaines années.

Système de catapultage

Principale évolution sur ce troisième porte-avions chinois par rapport aux deux précédents: il sera bien plus grand et dispose d'un système de catapultage, selon Chine nouvelle. Concrètement, il pourra propulser les appareils dans les airs grâce à une catapulte. Les premiers porte-avions chinois n'avaient qu'un tremplin d'envol. Avantage du catapultage: les avions peuvent emporter une plus grande réserve de carburant et d'armement. Le système de catapultage sera électromagnétique, a souligné Chine nouvelle, une technique de pointe.