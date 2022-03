Rapport américain : La Chine ne manipulerait pas sa monnaie

Les États-Unis ont conclu vendredi que Pékin ne manipulait pas le yuan pour doper ses exportations, officialisant le revirement de Donald Trump sur la question.

Pendant sa campagne, Donald Trump n'avait cessé d'accuser Pékin de sous-évaluer artificiellement le yuan et s'était engagé à mettre le pays à l'index dès le «premier jour» de son mandat, au risque de déclencher une guerre commerciale entre les deux pays. M. Trump est toutefois revenu mercredi sur ces affirmations et a opéré une spectaculaire volte-face, concrétisée dans le rapport semestriel du Trésor américain sur les changes paru vendredi. «Aucun grand partenaire commercial des Etats-Unis ne remplit les critères définissant une manipulation des taux de change», conclut ce rapport.

Le Trésor prend ainsi acte du changement de cap impulsé au cours des dernières années par la Chine qui a décidé de laisser sa monnaie flotter plus librement au gré des demandes du marché. Mais il se garde toutefois de donner un blanc-seing à la deuxième économie mondiale et réclame ainsi des «preuves» que cette évolution représente «un changement politique durable» et pas une simple évolution de circonstance. L'administration américaine prévient également qu'elle «surveillera étroitement» les pratiques chinoises en matière de taux de change et appelle par ailleurs Pékin à davantage ouvrir ses marchés aux marchandises et services américains.