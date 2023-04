En Asie: La Chine procède à des exercices «d'encerclement total» de Taïwan

L’armée chinoise a lancé samedi trois jours d’exercices militaires dans le détroit de Taïwan, sur fond de tensions avec l’île après une rencontre aux États-Unis de sa présidente Tsai Ing-wen et du troisième personnage de l’État américain.

Ces manœuvres «servent de sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant +l’indépendance de Taïwan+ et les forces extérieures, ainsi que leurs activités provocatrices», a averti dans un communiqué un porte-parole de l’armée chinoise, Shi Yi. Les exercices militaires lancés visent un «encerclement total» de l'île, selon la télévision d'Etat chinoise. «L'exercice d'aujourd'hui se concentre sur la capacité à prendre le contrôle de la mer, de l'espace aérien et de l'information [...] afin de créer une dissuasion et un encerclement total» de Taïwan, a précisé CCTV.