Covid-19 : La Chine reconfine face à l’offensive Omicron

Confrontée à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine s’est résolue vendredi, à mettre sous cloche la ville de Changchun, neuf millions d’habitants, dans le nord-est du pays.

Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi’an (nord) et de ses 13 millions d’habitants, à la fin de l’année dernière et pour un mois. La mairie a ordonné la fermeture des écoles et des commerces ainsi que des transports publics. Il est défendu de quitter la ville, qui a enregistré plusieurs centaines de cas au cours des derniers jours.