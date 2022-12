Covid-19 : La Chine retire son appli de traçage des déplacements

La Chine a annoncé un assouplissement soudain et radical des mesures sanitaires – un éloignement très net de sa politique «zéro Covid».

La Chine a annoncé lundi le retrait de l’application utilisée pour tracer les déplacements des habitants et s’assurer qu’ils n’étaient pas dans une zone touchée, nouveau symbole de la sortie de la stratégie zéro Covid. Appelée «Carte des déplacements», elle se basait sur le signal téléphonique et permettait à ses utilisateurs de prouver à leur interlocuteur (hôtel, bâtiment de bureau, etc.) les lieux dans lesquels ils étaient durant les sept derniers jours.