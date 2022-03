Sports d'hiver : La Chine se met au ski... avec ou sans neige

Des moniteurs tout jeunes qui n'ont jamais skié et des stations qui poussent comme des champignons sous une neige artificielle: la Chine se met aux sports d'hiver.

Et à l'approche de l'échéance olympique, cruciale pour le prestige du pays, Pékin met le paquet pour développer un secteur économiquement prometteur. Pour l'instant, on ne dénombre «que» 5 ou 6 millions de pratiquants et quelque 200 stations de sports d'hiver. Mais seule une grosse dizaine d'entre elles ont des domaines skiables comparables à ceux qu'on trouverait en Europe dans des stations de moyenne taille. Et rien de similaire à de grands domaines des Alpes françaises tels que ceux de Tignes-Val d'Isère ou des Trois Vallées.

Pistes larges et faciles

Pour accueillir une clientèle majoritairement débutante, les stations n'ont pas pris de risques: les pistes sont larges comme des autoroutes, en pente douce, bien aplanies et damées. On se prend facilement pour un as du slalom sans risquer trop de bobo - malgré deux accidents mortels en début d'année. La recette fonctionne et les stations sont envahies le week-end de skieurs venus le plus souvent de Pékin, la capitale située à 200 km de là.