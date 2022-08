Tensions en Asie : La Chine serait en train de préparer l'invasion de Taïwan

L’armée de Taïwan a mené, mardi, un exercice d’artillerie à balles réelles simulant la défense de l’île contre une invasion chinoise que le chef de la diplomatie accuse Pékin de préparer. Un journaliste de l’ AFP sur place a constaté le début des opérations dans le comté de Pingtung (sud) peu après 0h40 GMT, avec des tirs de fusées éclairantes et d’artillerie. L’exercice s’est terminé vers 1h30 GMT, a indiqué Lou Woei-jye, porte-parole du huitième corps d’armée de Taïwan.

Les exercices, avec un deuxième prévu jeudi, impliqueront le déploiement de plusieurs centaines de soldats et d’environ 40 obusiers, a indiqué l’armée. La Chine a lancé la semaine dernière ses plus importantes manœuvres militaires autour de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre sur l’île autonome depuis des décennies.