Tensions en Asie: La Chine tente un «encerclement total» de Taïwan

Taïwan a détecté un navire de guerre chinois de plus et 29 avions supplémentaires à proximité de ses côtes.

L’armée taïwanaise est sur le qui-vive, la localisation exacte des opérations chinoises n’étant pas connue. Taiwan’s Ministry of National Defense/AFP

Le Ministère de la défense de Taïwan a annoncé avoir détecté un navire de guerre chinois et 29 avions de chasse supplémentaires autour de l’île samedi. Le parti communiste chinois «a délibérément créé une tension dans le détroit de Taïwan, ce qui a un impact négatif sur la sécurité et le développement économique de la communauté internationale», a indiqué le ministère, en précisant que le nombre de navires de guerre détectés autour de l’île à 16h locales (10h au Luxembourg) se montait désormais à neuf, et celui des avions de chasse à 71.

Plus tôt dans la journée, la télévision d’Etat chinoise avait annoncé que les manœuvres militaires lancées samedi par la Chine visaient un «encerclement total» de l’île. «L’exercice d’aujourd’hui se concentre sur la capacité à prendre le contrôle de la mer, de l’espace aérien et de l’information afin de créer une dissuasion et un encerclement total» de Taïwan, a précisé CCTV.

La localisation exacte de ces opérations n’est pas connue. La partie la plus étroite du détroit de Taïwan entre les côtes chinoises et l’île fait environ 130 kilomètres. Selon CCTV, des destroyers, des vedettes rapides lance-missiles, des avions de chasse, des ravitailleurs et des brouilleurs sont notamment mobilisés pour ces exercices.

Une menace pour la stabilité et la sécurité de la région

Pélom a lancé samedi trois jours d’exercices militaires dans le détroit de Taïwan, sur fond de tensions avec l’île, sa présidente Tsai Ing-wen fustigeant «l’expansionnisme autoritaire» de Pékin après sa rencontre avec le troisième personnage de l’État américain. Taïpei a estimé que ces manœuvres menacent la «stabilité et la sécurité» dans la région Asie-Pacifique.

Ces manœuvres «servent de sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant «l’indépendance de Taïwan» et les forces extérieures, ainsi que leurs activités provocatrices», a averti dans un communiqué un porte-parole de l’armée chinoise, Shi Yi.

Exercices à tirs réels lundi

Des exercices à tirs réels se tiendront lundi dans le détroit de Taïwan à proximité des côtes du Fujian (est), la province qui fait face à l’île, ont par ailleurs indiqué les autorités maritimes locales. Le ministère taïwanais de la Défense a de son côté indiqué «suivre la situation» et avoir chargé l’armée de «répondre» aux activités militaires chinoises.

La Chine voit avec mécontentement le rapprochement à l’œuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui malgré l’absence de relations officielles fournissent à l’île un soutien militaire substantiel.

Les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine en 1979 et ne doivent en théorie avoir aucun contact officiel avec la République de Chine (Taïwan), en vertu du «principe d’une seule Chine» défendu par Pékin qui considère Taïwan (23 millions d’habitants) comme l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.