La Chine va envoyer dans l'espace son plus jeune équipage

La Chine doit envoyer, jeudi, dans l'espace, son plus jeune équipage d'astronautes vers sa station spatiale Tiangong, ont annoncé des responsables, avec l'ambition de renforcer ses connaissances en matière de vol habité face aux Américains et Russes.

Le trio de la mission Shenzhou-17 doit décoller jeudi, à 11h14 (03h14 GMT) du centre de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest). Il comprend le commandant Tang Hongbo, né en octobre 1975, et âgé d'une quarantaine d'années, son collègue Tang Shengjie (33 ans) ainsi que Jiang Xinlin (35 ans).

La moyenne d'âge de l'équipage est de 38 ans, contre 42 ans lors de la précédente mission Shenzhou-16. «Il s'agit de l'équipage d'astronautes dont la moyenne d'âge est la plus jeune» depuis les débuts par la Chine de missions spatiales habitées, a souligné le gouvernement chinois, dans un communiqué.

La Chine a un retard à rattraper en la matière, car elle n'a envoyé son premier humain dans l'espace qu'en 2003 - soit très longtemps après les Soviétiques et les Américains en 1961. Tiangong, dont la construction est désormais achevée, a depuis quelques mois sa forme finale en forme de T. Semblable en taille à l'ex-station russo-soviétique Mir, elle est toutefois bien plus petite que la Station spatiale internationale (ISS). Également connue sous le nom de CSS (pour «Chinese Space Station» en anglais), elle doit rester en orbite terrestre au moins dix ans. Les astronautes chinois assurent des rotations d'équipages, une occupation permanente de Tiangong, des travaux de maintenance et de recherche, ainsi qu'une lente expansion des capacités de la station.