Tensions à Taïwan : La Chine va punir Nancy Pelosi

La Chine a annoncé vendredi «imposer des sanctions» à la cheffe des députés américains Nancy Pelosi et à sa «famille proche» après sa visite à Taïwan, qui a déclenché la colère de Pékin et le lancement de vastes manœuvres militaires. Avec sa visite, Mme Pelosi s’est «gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et a porté atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale», a indiqué le ministère des Affaires étrangères, sans donner de détails sur ces sanctions.