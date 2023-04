Selon des experts: La Chine veut gonfler son arsenal nucléaire à un niveau sans précédent

La Chine cherche à étendre et moderniser son arsenal nucléaire à un niveau sans précédent afin de doper sa force de dissuasion en cas de conflit avec les Etats-Unis, selon des experts. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), la Chine compte un arsenal de 350 têtes nucléaires – loin derrière la Russie (4.477) et les Etats-Unis (3.708).

Mais Pékin pourrait en avoir 1.500 d’ici 2035, prédit un rapport du ministère américain de la Défense paru en novembre. «La Chine semble ne plus vouloir se contenter de quelques centaines d’armes nucléaires pour assurer sa sécurité», juge Matt Korda, de la Federation of American Scientists, une ONG américaine qui étudie notamment la prolifération nucléaire.

Vaste modernisation de l'armée

«La Chine entreprend actuellement l’expansion et la modernisation les plus importantes de ses forces nucléaires de toute son histoire», affirme à l’AFP David Logan, professeur au Naval War College, un institut de recherche et d’enseignement de la marine américaine. Selon lui, ce pays cherche non seulement à augmenter la production d’ogives mais aussi à améliorer sa capacité de les propulser – du sol, d’un avion ou d’un sous-marin.