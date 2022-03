Santé : La «chirurgie de l'intime», de plus en plus répandue mais pas sans risques

Jeunes filles complexées par leur anatomie génitale ou femmes plus mûres souhaitant restaurer cette partie de leur corps qu'elles jugent «abîmée»: elles sont plusieurs milliers chaque année à avoir recours à une «chirurgie de l'intime».

Sur les forums dédiés, les témoignages sont légion: «J’ai 23 ans et je souhaiterais faire une nymphoplastie. En plus d’être inesthétiques, il arrive parfois que mes petites lèvres deviennent une gêne lorsque je porte des sous-vêtements trop serrés ou encore lors de mes rapports sexuels", écrit par exemple l'une d'elles.

En 2019, 4 772 nymphoplasties ont été pratiquées en France. Et la demande est croissante, à en croire les experts.

Codes pornographiques

Adriana Guzman, chirurgienne plasticienne esthétique, s'est spécialisée dans la «chirurgie de l'intime». «Toutes sortes de patientes viennent me voir; certaines, assez jeunes, autour de la vingtaine, découvrent leur intimité et une anatomie qu'elles ne jugent pas harmonieuse», raconte-t-elle.

«Ce sont toujours les dérives des codes pornographiques qui imposent un certain "look"», confirme Rosa Carballeda, médecin sexologue, vice-présidente de l'association interdisciplinaire post universitaire de sexologie. «Ca a commencé avec l'épilation intégrale, maintenant "il faut" avoir des lèvres de la bonne dimension, ou avec la bonne forme».

L'impact des réseaux sociaux et d'influenceuses est aussi tangible. Récemment, les «stars» de téléréalité, Maeva Ghennam et Sarah Fraisou, suivies par plusieurs millions d'abonnés, ont choqué en faisant respectivement la promotion d'une opération destinée à «rajeunir le vagin» et de capsules pour lutter contre son relâchement.