Conflit syrien – La chute d'Assad inexorable selon Clinton

Un haut gradé de l'armée syrienne, proche de la famille Assad et ami d'enfance du chef de l'État, a fait défection, a indiqué ce vendredi une source proche du pouvoir à Damas. Il s'agit de l'officier supérieur le plus prestigieux à faire défection. «Le général Mounaf Tlass a fait défection il y a trois jours et il semble qu'il ait quitté la Syrie», a affirmé cette source. Fils du général Moustapha Tlass, ancien ministre de la Défense et ami de longue date de Hafez el-Assad, le père de l'actuel chef de l'État, il avait fait partie de la «nomenklatura» syrienne. Originaire de Rastane, dans la province de Homs (centre), aujourd'hui aux mains des rebelles, ce sunnite, âgé d'une quarantaine d'années, a été un ami d'enfance de l'actuel président Bachar el-Assad.