Festival au Luxembourg: La cinquième édition du Siren's Call se dévoile

Après The Hives l'été dernier, qui mettait fin à trois années de pause durant la pandémie, c'est le plus international des groupes pop français, Phoenix, dont le dernier album «Alpha Zulu» est sorti en décembre 2022, qui sera en tête d'affiche sur le parvis de l'abbaye de Neumünster, le samedi 24 juin prochain.

La venue des Versaillais avait déjà été annoncée en décembre dernier, en même temps que les affiches du Luxexpo Open Air, ce qui a permis aux programmateurs de l'Atelier de travailler l'esprit libre et de se faire plaisir. «C'est toujours la première pierre qui est la plus difficile à poser», confiait Michel Welter, le gérant de l'Atelier.

Le groupe indie-pop américain Japanese Breakfast rejoint la programmation du festival indie et électro, musical et culturel, tout comme la singer-songwriter britannique Billy Nomates, et son post-punk DIY, ainsi que le groupe indie-pop belge The Haunted Youth.