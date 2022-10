Transport ferroviaire: La circulation des trains perturbée entre Luxembourg et Bettembourg

Mauvaise nouvelle pour les frontaliers français qui souhaitent rentrer chez eux après leur journée de travail au Grand-Duché, ce vendredi après-midi. Un problème technique sur l'infrastructure, à la hauteur de Bettembourg, perturbe le trafic ferroviaire sur les lignes 90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville) et 60 (Luxembourg – Esch/Alzette – Rodange). Des retards et des suppressions sont à prévoir entre Luxembourg et Bettembourg, indiquent les CFL.