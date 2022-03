La Civic encore plus jeune et un peu plus sportive

La Honda Civic a été remodelée juste là où il le fallait. Cela lui permet d’accentuer sa

formidable originalité.

La Civic a encore peaufiné sa perception de qualité, contribuant à hausser l’image déjà flatteuse de cette Honda compacte. dr

Fille d’une longue lignée, la Honda Civic de la dernière génération a fait son apparition en 2005. Mais lancée seulement aujourd’hui, elle produirait le même trouble car, quatre ans après sa sortie, elle apparaît toujours aussi originale et avant-gardiste.

Une sorte de soucoupe roulante, dont la silhouette n’a pas non plus pris une ride. Idem à l’intérieur, où le tableau de bord semble inspiré des dernières avancées de l’aéronautique en la matière! Honda n’échappe néanmoins pas à la règle commune, qui consiste à offrir une remise à niveau en bonne et due forme à tout modèle confinant à son milieu de carrière, puisque la concurrence ne reste jamais inactive non plus.

Mais dans le cas de cette petite perfection stylistique qu’est la Civic, pas facile de visualiser l’apport d’améliorations variées par une évolution symbolique du look. C’est sans tambour ni trompette que la Civic a évolué, conformément à l’annonce du dernier salon de Bruxelles, remplaçant les exécutions précédentes au fil de l’épuisement des stocks. Revisitée dans ses moindres détails, la Civic n'a pas dit son dernier mot.

Philippe Hervieu