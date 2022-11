Carole Muller : «La clc défend les intérêts de 1800 entreprises et plus de 100 000 salariés»

Carole Muller est la nouvelle présidente de la confédération luxembourgeoise du commerce (clc) depuis le mois de juin. «J'aime relever des défis et m'engager, confie la PDG des boulangeries Fischer.

Elle a remplacé à ce poste Fernand Ernster. «En partant, il m'a conseillé de faire les choses à ma manière, confie Carole Muller. Je cherche toujours le compromis et à être dans la discussion, de comprendre ce que font les différentes fédérations».

La clc représente à la fois le commerce, le transport (de personnes et de marchandises) ou les services (crèches, syndics). «Soit 1 800 entreprises et plus de 100 000 salariés au total», souligne Carole Muller.