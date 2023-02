Événement au Luxembourg: «La clé, c’est d’être très patient avec son chien»

«Lors des entraînements d’agility, on est au calme. En revanche, en compétition, il y a le public, la musique et les autres chiens, qui constituent autant de distractions potentielles pour l’animal», relate Ben Bingen, 23 ans. Mais le Bettembourgeois a toute confiance en son chien Fée, une petite Shetland curieuse et courageuse.

Le jeune maître et son chien, qui ont déjà participé à des Mondiaux, sont actuellement en tête des points dans leur catégorie à l’Agility Lux Winter Cup. Le concours, organisé par Honds Sport Veräin Beetebuerg, est étalé sur quatre week-ends et se termine samedi et dimanche. Le public admirera les prouesses des chiens qui sautent des obstacles, courent dans des tunnels et slaloment.

«Un an pour qu’un chien soit prêt»

Ben a débuté l’agility à l’âge de 13 ans avec Confiture, le chien familial, aussi un Shetland. «J’aime bien le travail avec les chiens et les amis qu’on rencontre», confie-t-il. Pour faire de l’agility, «il faut former un chien lors de cours de chiot ou d’obéissance. Il faut environ un an pour qu’un chien soit prêt. Il doit d’abord apprendre à obéir à des ordres simples comme "assis" et "couché", puis doit apprendre à imiter ce que son maître lui montre. La clé, c’est d’être positif et patient avec son chien», détaille Ben.

Fée occupe beaucoup du temps de libre de Ben, à côté de son emploi. «On se promène dans la forêt près de Bettembourg ou on prend la voiture pour essayer des sentiers ailleurs dans le pays. Et je suis entraîneur bénévole dans une école de chiots. Mais tous mes loisirs ne sont pas relatifs aux chiens, il m’arrive parfois de faire un peu de fitness», sourit-il.

Agility Lux Winter Cup: samedi et dimanche, de 9h à 17h, au hall Agility à Bettembourg. Entrée libre.