La clé USB, le must de la communication

LUXEMBOURG - Petite et à grosse capacité de stockage, la clé USB n'est plus réservée aux sociétés technologiques. Elle est devenue indispensable pour la communication.

«C'est l'outil de promotion idéal. Il ne prend pas de place, il peut être très rapide à produire et à un prix très compétitif». Tanguy de Thysebaert, directeur d'Oscar Gift, résume facilement les avantages de la petite star des objets promotionnels.

La clé USB est devenue l'outil le plus vendu par son entreprise basée en Belgique et active sur les marchés belge, luxembourgeois et français.