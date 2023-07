Législatives 2023: «La coalition a échoué, le pays a besoin d'une autre politique»

Luc Frieden Editpress/Fabrizio Pizzolante

«Nous voulons clairement une politique de changement par rapport aux échecs du gouvernement actuel en matière de logement, de santé, de sécurité et de compétitivité de notre économie». Luc Frieden a présenté samedi les grands axes du programme électoral du CSV, lors du congrès national du parti. La tête de liste nationale des chrétiens-sociaux a décliné quelques-unes des propositions pour le scrutin du 8 octobre «pour que le pays puisse avancer» alors que les partis de la coalition «ont certes des idées, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord et n'avancent pas».

Premier point décliné sur l'estrade d'un Tramsschapp bien rempli pour ce congrès, le pouvoir d'achat, «première priorité» pour laquelle «la justice fiscale joue un rôle primordial». L'ancien ministre des Finances veut des classes moyennes qui n'aient «pas de soucis à la fin du mois». Selon lui, une baisse des impôts serait compensée par une hausse du pouvoir d'achat qui permettrait d'augmenter la consommation, ce qui favoriserait la création d'emploi et, in fine, augmenterait les recettes fiscales.

Des allocations familiales doublées pour certains

La politique familiale tient aussi une large place dans le programme du parti chrétien-social. «Nous sommes pour le respect du choix des parents qui ont des enfants en bas âge», explique Luc Frieden. «Les uns vont à la crèche, nous souhaitons renforcer les critères de qualité et le nombre d'éducateurs par enfant», explique le candidat. Pour les autres, pour ceux «dont l'un ou l'autre des parents décide de rester avec les enfants à la maison, nous proposons de doubler les allocations familiales jusqu'à l'âge de 4 ans, quand ils peuvent aller à l'école fondamentale».

Toujours pour les enfants et les jeunes, le CSV veut «renforcer l'école publique, plutôt que de multiplier les écoles parallèles», en réformant, notamment, l'apprentissage des langues et les régimes linguistiques pour donner plus de choix aux élèves.

«Il faut construire plus, plus vite, plus haut et plus dense». Luc Frieden, tête de liste du CSV

Autre thème sur lequel le CSV estime que le gouvernment a échoué dans les grandes largeurs, le logement. «Il faut construire plus, plus vite, plus haut et plus dense. Des mesures concrètes pour accroitre l'offre auront pour conséquence de faire baisser les prix. Nous devons prendre ces mesures à court terme», affirme la tête de liste.

Les 60 candidats approuvés

Une extension du tram vers les communes autour de la capitale, des contournements routiers autour des villes ou encore une meilleure connexion ferroviaire avec les pays voisins sont proposés pour améliorer la mobilité. Une plus grande digitalisation, la protection de la nature et le renforcement des énergies renouvelables («La durabilité n'appartient pas qu'à un seul parti de couleur verte», dixit le candidat) ou encore des finances publiques saines et un accès amélioré à la santé figurent au menu d'un programme qui sera développé dans les trois mois, jour pour jour, avant les élections.

«Nous allons mener une campagne contre la coalition à trois qui a échoué et ne peut pas offrir de solution pour le pays», a martelé Luc Frieden. «Ce gouvernement ne peut pas continuer, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord ce qu'il faut faire pour le logement, la fiscalité…»