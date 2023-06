En Argentine: La coalition au pouvoir a choisi son candidat pour la présidentielle

Sergio Massa, avocat de formation et ancien président de la Chambre des députés, avait été nommé il y a près d’un an à la tête d’un «super-ministère» de l’Économie.

Grave impopularité

L’annonce intervient après plusieurs réunions de concertation vendredi, et le retrait d’autres pré-candidatures, dont celles du ministre de l’Intérieur Eduardo de Pedro lancée la veille, et d’un ex-vice-président actuellement ambassadeur au Brésil, Daniel Scioli.

«L’unité du péronisme»

L’Union pour la patrie a exprimé sa «reconnaissance» à Daniel Scioli et Eduardo de Pedro «pour avoir fait le choix de l’unité du péronisme», en référence au large et complexe courant politique argentin héritier de Juan Domingo Peron, président de 1946 à 1955 puis en 1973-74.

Plusieurs candidats à droite

S'attaquer à l'inflation

«Si Massa n’avait pas pris ses fonctions, un jour de plus et on (le gouvernement, ndlr) devait fuir en hélicoptère», avait alors salué l’ex-ministre du Développement territorial, Jorge Ferraresi, en référence a une vertu souvent attribuée à Massa, celle de savoir gérer les incendies. Plus «politique» que réellement technicien, Sergio Massa a eu la lourde tâche de s’attaquer à l’inflation, tout en restant dans les clous budgétaires fixés par le Fonds monétaire international.