Télévision : «La cocaïne à petite dose»: la séquence qui crée le malaise

Médecin et journaliste santé, Brigitte Milhau ne pensait pas déclencher un buzz sur sa chronique traitant de la cocaïne. C'était sans compter sur la reprise de l'émission Quotidien, qui s'est amusée d'une des conclusions de la professionnelle de santé: «C'est très facile de s'en procurer (…) Dans la cocaïne, on a la dopamine qui est plutôt le transmetteur du désir, du plaisir. Quand on voit ça on peut se dire 'c'est sympa votre truc' (…) Pas du tout! C'est sympa à petite dose», reprend l'émission d'actualité.