La cocaïne «toujours très plébiscitée» au Luxembourg

Le 31 mars dernier, un vaste contrôle antidrogue mené par la police autour de la gare à Luxembourg-Ville, avait permis d'arrêter cinq trafiquants présumés de cocaïne. 124 balles de cocaïne, 1 000 euros en argent liquide et plusieurs téléphones portables avaient été saisis durant l'opération qui a mobilisé 37 policiers et deux chiens pendant six heures. Un exemple parmi d'autres du combat mené depuis plusieurs années contre ce «marché de la drogue» au Grand-Duché.

Sur l'année 2022, 215 personnes ont été arrêtées dans le pays dans ce cadre. Le Luxembourg a retrouvé ainsi le niveau de 2018, quand 239 personnes liées aux stupéfiants avaient été interpellées. En 2019, puis durant les années de pandémie, la tendance était à la baisse, «seulement» 112 personnes avaient été arrêtées en 2020 et 168 en 2021. «Il faut maintenir la pression» glisse une source policière à L'essentiel, d'autant que le trafic a légèrement augmenté l'an dernier, par rapport à 2021 (+2,17%).

Plusieurs «hotspots de la scène ouverte»

Mais comment maintenir cette pression? «Avec des actions flagrant-délits, coup de poing», répond la police. L'an passé, la police grand-ducale a traité plus de 3 500 affaires liées à la drogue, en grande majorité dans le cadre de la détention de stupéfiants. «La cocaïne est toujours très plébiscitée chez les consommateurs», glisse la police, qui en a saisi près de 2 kg en 2022. «Mais il y a aussi une augmentation de l'héroïne», avec 5,2 kg saisis sur l'année dernière. Et le Luxembourg a toujours ses points noirs: le quartier gare et la zone frontalière du sud du pays selon les forces de l'ordre, qui parlent ouvertement de «hotspots de la scène ouverte».

Mais la lutte dépasse les frontières du pays. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la mocro-mafia, réseau de narco-trafiquants ultraviolent qui sévit notamment en Belgique et aux Pays-Bas et dont les effets indirects peuvent impacter la délinquance au Luxembourg. En 2022, 7,5 kg d'héroïne et 800 grammes de cocaïne issus d'un trafic international via Rotterdam ont été saisis au Luxembourg, en collaboration avec la PJ de Metz, en France. 115 kg de cocaïne ont aussi été saisis à Arlon, côté belge, grâce à une coopération policière. Dans ces deux cas impliquant les enquêteurs luxembourgeois, quinze personnes ont pu être arrêtées.