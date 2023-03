Catastrophe ferroviaire en Grèce : La colère ne retombe pas, le chef de gare interrogé dimanche

Le chef de gare, qui a reconnu sa responsabilité dans la catastrophe ferroviaire ayant fait 57 morts en Grèce, a obtenu de la justice, samedi, un délai supplémentaire de 24 heures pour préparer sa défense, au moment où les révélations sur son inexpérience se multiplient dans un pays en proie à la colère. La justice grecque a décidé de reporter à dimanche l’audition de cet homme de 59 ans, mis en cause pour avoir commis une erreur fatale ayant conduit à l’accident mardi soir, a annoncé son avocat, Stefanos Pantzartsidis.

Le juge d’instruction de Larissa, ville la plus proche du lieu de l’accident, devra décider, à l’issue de cette audition, s’il l’inculpe d'«homicide involontaire par négligence». Alors que la colère qui gronde depuis cette catastrophe ne redescend pas, de nouvelles manifestations sont attendues samedi soir, en Grèce, à l’appel des jeunesses communistes.

Un vaste rassemblement d’étudiants, d’employés des chemins de fer et du secteur public est également prévu dimanche, à 11h (10h au Luxembourg), sur la place Syntagma, à Athènes, en face du Parlement. Les familles des victimes ont également prévu de se recueillir dimanche à la gare de Tempé, près du lieu du drame, l.

Premières inhumations

L’entreprise cible de nombreuses critiques

Le gouvernement a également décidé de charger un comité d’experts d’enquêter sur les causes de l’accident. La justice et la population veulent comprendre pourquoi un train transportant 342 passagers et dix cheminots a pu être autorisé à emprunter la même voie unique, reliant Athènes à Thessalonique, qu’un convoi de marchandises.