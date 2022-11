Rihanna critiquée: «Nous allons boycotter le défilé si Johnny Depp en fait partie»

Rihanna Celebrates Her Beauty Brands Fenty Beauty And Fenty Skin

La chanteuse, qui vient de faire son retour à la musique, est dans le viseur des anti-Johnny Depp. En cause? D’après TMZ, Rihanna a invité l’acteur et rocker, qui avait gagné son procès en diffamation face à Amber Heard, à faire une apparition lors du défilé de sa marque Savage X Fenty. Il sera diffusé le 9 novembre 2022, en streaming sur Prime Video. Si, pour l’heure, on ignore si la séquence préenregistrée avec le plus célèbre des pirates sera bel et bien à l’écran, cela n’a pas empêché un torrent de critiques sur Twitter.