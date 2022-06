En France : La collection de Givenchy vendue 114 millions d'euros

Environ 800 lots ayant appartenu au couturier français étaient proposés lors de quatre ventes physiques aux enchères du 14 au 17 juin.

La collection personnelle du couturier français Hubert de Givenchy a été vendue deux fois plus cher que son estimation basse, a annoncé lundi Christie’s qui a organisé cette dispersion. Environ 800 lots «phares», allant de tableaux ou sculptures de maîtres à du mobilier Régence exceptionnel du XVIIIe siècle, étaient proposés lors de quatre ventes physiques aux enchères à Paris, du 14 au 17 juin.

Deux ventes en ligne portant sur 478 lots de moindre importance s’achèveront jeudi. Les enchères physiques totalisent 114,4 millions d’euros, soit plus du double de l’estimation basse (50 millions). Elles comptent 19 nouveaux records du monde concernant des meubles anciens de David Roentgen, Domenico Piola et Piero Dorazio, a précisé Christie’s dans un communiqué.

«La Femme qui marche»

Le lot phare, «la Femme qui marche» d’Alberto Giacometti, a été vendu 27 millions d’euros (27,4 millions de francs). Le tableau est ainsi devenu l’œuvre la plus chère vendue aux enchères en France depuis le début de l’année. Il s’agit d’un record pour une œuvre de la période surréaliste de l’artiste.

Vingt lots de la collection Givenchy ont été vendus au-dessus d’un million d’euros et cinq au-dessus de cinq millions (Joan Miró, Pablo Picasso, une paire de girandoles attribuées à Pierre-Philippe Thomire). Des acheteurs du monde entier ont participé à cette vente aux enchères, dont 57% en provenance d’Europe et du Moyen-Orient, 30% du continent américain, et 12% d’Asie.