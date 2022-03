La Commission épingle les banques françaises mais ne fait rien

Les établissements français comptent en Europe parmi les championnes des frais cachés onéreux et peu compréhensibles pour leurs clients, a dénoncé mardi la Commission européenne.

La gestion d'un compte courant en France - le compte sur lequel sont versés les salaires et sont effectuées la plupart des transactions - revient en moyenne à 154 euros, ce qui place les banques françaises dans le peloton de tête des plus chères, en troisième position derrière l'Italie (253 euros) et l'Espagne (178 euros).