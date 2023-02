Cybersécurité : La Commission européenne interdit TikTok à son personnel

La Commission européenne a interdit l’installation de l’application TikTok sur tous les appareils professionnels de son personnel, afin de protéger les données de l’institution, a annoncé jeudi un de ses porte-parole, une décision aussitôt dénoncée par le réseau social chinois. Les fonctionnaires et employés de l’exécutif européen ont été invités à désinstaller l’application de leurs appareils professionnels, au plus tard le 15 mars, a précisé le porte-parole, confirmant une information du site en ligne Euractiv.

La mesure a été préconisée par le service informatique de l’institution, afin de «protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité», a-t-il souligné. «En tant qu’institution, la Commission européenne a, dès le début de son mandat, mis l’accent sur la cybersécurité, la protection de ses collaborateurs et de tous ceux qui travaillent» pour l’institution, a observé le commissaire à l’Industrie, Thierry Breton, devant la presse. Il s’est refusé à livrer des détails: «Nous ne sommes évidemment nullement contraints de donner les raisons pour lesquelles nous prenons (de telles) décisions dans l’intérêt de nos propres collègues, du bon fonctionnement des institutions et de sa préservation», a-t-il insisté.