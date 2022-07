Technoblade : La communauté Minecraft pleure un youtubeur de 23 ans

Les internautes et des créateurs de contenus ont rendu hommage au youtubeur Technoblade, après avoir appris qu’il avait perdu sa bataille contre le cancer.

C’est au travers d’une vidéo publiée par son père sur la populaire chaîne YouTube de Technoblade, suivie par plus de 10 millions d’abonnés, que la grande communauté Minecraft (le jeu s’est écoulé à plus de 238 millions d’exemplaires) a appris le décès du jeune Américain de 23 ans. Technoblade, Alex de son vrai nom, connu pour ses vidéos autour du célèbre jeu de construction et d’aventure, a perdu sa bataille contre le cancer, une année après avoir appris le diagnostic.