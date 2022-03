Coronavirus en Moselle : La commune de Rédange publie un message alarmant

RÉDANGE - En pleine crise du coronavirus, l'affiche sur la consommation d'eau diffusée par la commune de Rédange, n'est pas passée inaperçue.

Depuis ce mardi matin, Rédange (Moselle), commune frontalière de Belvaux située à quelques kilomètres de Differdange et Esch-sur-Alzette, est assaillie de coups de fil de la part d'habitants inquiets. En cause, un message alarmant publié la veille: «En raison de la crise due au Covid-19 et, par mesure de sécurité, l'ARS (Agence Régionale de Santé) vous conseille de faire bouillir l'eau du robinet avant de la consommer (jusqu'à nouvel ordre)» signé par le maire de la commune, Daniel Cimarelli.