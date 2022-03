Meurtre de Béatrice : La compagne de Jérémy Pierson se confie

ARLON - La petite amie de l'homme inculpé du meurtre et du viol de la jeune Béatrice Berlaimont a évoqué sa vie avec le suspect, interpellé mardi, à Arlon.

Jérémy Pierson, 26 ans, a été inculpé mercredi pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de Béatrice Berlaimont. Ce jeune homme, dont l'identité a été dévoilée dans la presse belge, est en couple avec une jeune femme d'origine espagnole, Leticia, 23 ans. Ensemble depuis plus de sept ans, ils ont un fils d'un an et demi. Le journal La Dernière Heure a publié, ce jeudi, les témoignages de proches de la jeune femme.