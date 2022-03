Royaume-Uni : La compagne de Julian Assange lance un appel

Stella Moris a demandé mardi au gouvernement britannique d’empêcher l’extradition du fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis, où il est poursuivi pour une fuite massive de documents.

La Sud-Africaine et l’Australien ont deux enfants ensemble.

Soulignant que «le sort de Julian est désormais entre les mains de la ministre de l’Intérieur Priti Patel», Stella Moris a déclaré dans un communiqué que «c’est une affaire politique et elle peut y mettre un terme». «Il faut du courage politique, mais c’est ce qu’il fallait pour préserver une société ouverte qui protège les éditeurs de la persécution étrangère», a-t-elle déclaré.

Julian Assange est poursuivi par la justice américaine pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison, dans une affaire dénoncée par ses soutiens comme une attaque gravissime contre la liberté de la presse.