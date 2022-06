Japon : La compagnie Zipair change son logo qui rappelle le «Z» de l'armée russe

La compagnie aérienne low-cost, filiale de Japan Airlines, a annoncé qu'elle renonçait à son logo en forme de Z, une lettre qu'arborent l'armée russe en Ukraine et ses soutiens, pour éviter toute confusion.

M. Nishida a ajouté que le logo devait être changé pour nier tout lien entre son entreprise et le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine: «Le mieux était de couper court à ces inquiétudes», selon ses propos rapportés par des médias locaux.

Le nouveau logo de Zipair sera une forme géométrique verte, noire et blanche, et sera mis en place dès samedi, a affirmé l'entreprise. Depuis 2020, ses avions relient l'aéroport international de Tokyo-Narita à Bangkok, Séoul, Honolulu, Singapour et Los Angeles.