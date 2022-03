La compil canadienne de Barack Obama

Le président élu américain recevra le 20 janvier, jour de son investiture, une playlist de 49 chansons canadiennes remise par la radio publique nationale CBC.

Dans la playlist en question, on retrouve aussi bien "Night Train" du célèbre jazzman Oscar Peterson, "Les étoiles filantes" du groupe de rock québécois Les Cowboys fringants, "Rebellion (Lies)" du leader de la scène émergente canadienne Arcade Fire, que "A New Day has come" de la pop-star internationale Céline Dion.