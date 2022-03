Absence de Flash : La concurrence tape sur l'iPad

HP et Adobe ont fait une démonstration vidéo de la tablette Slate, en mettant l'accent sur le fait qu'elle supporte Flash, contrairement à l'iPad d'Apple.

C’est le cas de HP avec sa tablette Slate, présentée au dernier Consumer Electronic Show de Las Vegas en janvier. Conçue avec Microsoft et équipée de Windows 7, elle accueille logiquement Silverlight et Flash. Et pour ce dernier, c’est carrément Adobe qui assure la démonstration avec une vidéo où on voit notamment des jeux en Flash, des vidéos et l’utilisation du logiciel Air.