Justice au Luxembourg: La conductrice de la voiture coincée à un passage à niveau condamnée

L'affaire avait fait grand bruit et suscité beaucoup d'émotion car la scène avait été filmée. Le 5 juillet 2021, peu avant 14h, une automobiliste s'était retrouvée coincée entre les deux barrières d'un passage à niveau, à Bertrange. Elle avait pu quitter in extremis son véhicule avant qu'un train ne percute sa voiture et ne la détruise entièrement.