Lycéens morts dans un lac : La conductrice de la voiture n’était pas fautive

On en sait désormais plus sur l’accident qui a coûté la vie à quatre lycéens, le 19 janvier, lorsque leur voiture a terminé sa course dans un lac en France.

La jeune conductrice de la voiture qui est tombée dans un lac du Jura, un accident qui a coûté la vie à quatre lycéens le 19 janvier, n’a commis «aucune faute de conduite», a relevé mercredi le procureur de Lons-le-Saunier, en France), Lionel Pascal.

La voiture avait vraisemblablement glissé sur la route verglacée avant de tomber dans le lac de Chalain. Un des cinq passagers avait réussi à s’extraire du véhicule, seul survivant de ce drame qui avait suscité une vive émotion. Ce dernier, un jeune homme de 15 ans, a pu être entendu par les enquêteurs le 29 janvier. «Il a confirmé que c’était la jeune majeure, seule titulaire du permis de conduire dans le groupe, qui était au volant du véhicule», a indiqué Lionel Pascal dans un communiqué.

«Le véhicule était allé tout droit»

«Le témoin a précisé que la conductrice roulait à une vitesse adaptée, mais que, dans une légère courbe à droite, le véhicule était allé tout droit. Malgré les tentatives de la conductrice pour rectifier la trajectoire, le véhicule a quitté la route et ensuite versé dans la pente, puis fait des tonneaux avant d’entrer dans l’eau à l’envers», a poursuivi le procureur.

«Le jeune homme a indiqué avoir pu se détacher et sortir du véhicule par une vitre brisée. Il se trouvait alors à un endroit où il n’avait pas pied. Il a nagé sur environ un mètre pour rejoindre la berge», avant d’alerter une automobiliste qui a appelé les secours, a-t-il ajouté.

Une vidéo témoigne de la vitesse

Malgré l’arrivée rapide sur les lieux des gendarmes et des pompiers, les quatre jeunes enfermés dans la voiture sont «décédés de noyades intervenues très rapidement pour trois d’entre eux. Un des mineurs avait survécu jusqu’à l’arrivée des gendarmes, mais a succombé à la conjugaison de l’hypothermie et de la noyade avant l’arrivée des pompiers», a encore noté le procureur.

Les examens toxicologiques de la conductrice se sont révélés négatifs, et une vidéo filmant la route en amont du lieu de l’accident montre que la voiture roulait à une vitesse adaptée. Les investigations se poursuivent. Les cinq jeunes, âgés de 15 à 18 ans, étaient scolarisés au lycée de Champagnole, commune jurassienne située à une vingtaine de kilomètres au nord-est des lieux de l’accident.