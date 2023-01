Economie: La confiance revient-elle petit à petit au Luxembourg?

Et si les résidents étaient plus optimistes? La BCL a en tout cas noté une belle amélioration de l'indice de confiance en décembre (-20, contre -25 en novembre), même si le niveau reste très loin de ceux de janvier 2021 (-7), avant notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une embellie toutefois contrastée. D'un côté, les consommateurs sont plus confiants quant à la situation économique générale du Luxembourg, et leurs intentions en termes d'achats importants se sont renforcées. De l'autre, la perception et les anticipations concernant leur situation financière se sont dégradées.