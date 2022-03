«La confrontation de deux univers»

Drame social, familial et romanesque, «Quand souffle le vent» met en scène

un jeune mineur et

une ado bohémienne.

Laurent Galandon (scénariste): C’est une histoire que j’avais entièrement écrite avant même de rencontrer Cyril avec lequel j'avais très envie de travailler. Les Tsiganes et les mineurs sont deux univers très forts que je souhaitais traiter. Cyril Bonin (dessinateur): J’ai tout de suite été séduit par l'histoire qu'avait écrite Laurent. Pouvoir dessiner ces deux univers qui se croisent et s'entrechoquent permettait des contrastes graphiques qui m'intéressaient.

L. G.: Situer l’histoire au début du XXe permettait d’aborder les mineurs de manière fortement référencée et de rendre plus crédible la dimension fantastique de l’histoire: la peur du fantôme!

C. B.: J’ai tout de suite été attiré par cette confrontation de deux univers, extrêmement attaché à la terre et l’autre nomade, transportant ses racines avec lui.