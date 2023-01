En France : La consommation de bioéthanol en plein essor en 2022

Plus d'un euro le litre

En 2022, selon la filière, 85 000 nouveaux boîtiers de conversation ont été installés contre 30 000 en 2021, soit presque le triple. Et près de 35 000 véhicules flex-E85 d’origine ont été vendus, environ six fois plus qu’en 2021, selon la même source. Dans les stations-services françaises, le prix du bioéthanol a fortement augmenté en un an et franchi la barre de 1 euro le litre.