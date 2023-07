La consommation de cannabis traquée dans nos eaux usées

L'essentiel

La nouvelle législation sur le cannabis, qui autorise quatre plants à la maison et la consommation dans la sphère privée pour les majeurs, va-t-elle faire exploser la consommation au Luxembourg ? Pour tenter de le savoir, le ministère de la Santé a inclus à la loi, une étude poussée des eaux usées que mènera le Laboratoire national de Santé. « Nous avons débuté, en janvier, les prélèvements dans trois stations à Beringen près de Mersch, à Mamer et à Boevange au nord du pays, une fois par semaine », confie le Dr Serge Schneider, responsable du service de toxicologie analytique- chimie pharmaceutique.

L’expert, dont l’équipe analyse les drogues illégales saisies au Grand-Duché, s’attend « à une augmentation de la demande durant les premiers mois après la loi, puis à une stabilisation ». Pour évaluer si la consommation augmente, les scientifiques mesurent les concentrations de métabolites du cannabis dans les eaux usées. Connaissant le débit d’eau et le nombre de personnes reliées à la station, il est possible d’estimer la quantité de cannabis consommée.

Cependant, cette méthode ne permet pas d’indiquer si la concentration est due à beaucoup de petits consommateurs ou à peu de gros consommateurs. Elle ne donne pas non plus d'indications sur la pureté des drogues et la présence de produits de coupe. Les résultats peuvent également être biaisés par d’autres facteurs comme par exemple un afflux important de touristes durant l’été.

Comparaison avec d'autres villes d'Europe

« Il y a des inconnues sur le nombre de personnes reliées à une station. Mais malgré des points faibles, c’est un système qui marche et qui permet aussi de réaliser des comparaisons avec d’autres villes d’Europe, via le réseau de l’observatoire européen des drogues. C’est une pièce importante du puzzle et elle donne une bonne vue globale», note le Dr Schneider. Après les trois stations, l’objectif est «d’étendre le projet aux grandes stations et de faire cela un peu partout au pays».

«En 2018-2019, nous avons fait des tests, notamment à Pétange. Mais par sur le cannabis. Ils révélaient qu’on consomme beaucoup de cocaïne et peu d’amphétamine et que l’on est dans la moyenne européenne pour l’ecstasy», poursuit le Dr Schneider. Globalement, les données vont dans le sens de celles observées via les saisies de police et des douanes.

En France, les autorités sanitaires estiment que le THC, présent dans le cannabis, reste détectable dans l’urine entre 3 et 5 jours pour une consommation occasionnelle, mais peut aller jusqu’à 30/40 jours pour une consommation régulière et importante. En revanche, le THC ne reste détectable dans le sang que quelques heures après sa consommation.