Au Luxembourg: La consommation de tabac au plus haut depuis 18 ans

Le tabagisme est «à son niveau le plus élevé depuis 2004», indique la Fondation cancer à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, ce mardi. L’an dernier, 28% des résidents de plus de 16 ans fumaient. Toutes les tranches d’âge ont vu la part augmenter en un an, les 18-24 ans et les 25-34 ans restant les plus accros à la cigarette, avec 37% de fumeurs dans ces catégories. La part décline en fonction de l’âge, les 65-74 ans n’étant plus que 14%.